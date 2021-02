Tuttosport e l'elogio a Federico Chiesa: "L'ex viola dà prova di possedere il carattere da Juve"

La trasferta di Napoli, nonostante il risultato negativo per la Juventus, rappresenta un'altra tappa importante nella crescita di Federico Chiesa. Come si legge sulle colonne di Tuttosport infatti, l'ex viola ha dimostrato di essere parte integrande della Juventus, di possedere carattere e la personalità da bianconero. Morata e apparso spento, CR7 non impeccabile: Chiesa invece è stato una spina nel fianco costante per Di Lorenzo, ha creato superiorità ed ha animato la gara con le sue accelerazioni. L'ultimo ad arrendersi: si è preso la squadra sulle spalle. Chiesa, al di là delle qualità tecnico-tattiche visto che Pirlo, sta dimostrando di avere anche la testa da Juventus e di avere un grande equilibrio. Si è messo a disposizione del tecnico, ha cercato di imparare da CR7 e dopo i primi gol non si è montato la testa.