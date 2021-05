Tuttosport in apertura: "Juve piano Gigio". È Donnarumma l'erede di Szczesny

"Juve piano Gigio" è il titolo d'apertura scelto dall'edizione odierna di Tuttosport. Szczesny - spiega il quotidiano - non è incedibile: emissari al lavoro per sondare i club europei, Chelsea ed Everton piste possibili. In caso di partenza del polacco Donnarumma diverrebbe il primo obiettivo dei bianconeri.

Inter - "Conte: i dubbi dopo la festa", si legge in taglio alto. Il piano di Suning per il club agita il tecnico leccese: riduzione del monte ingaggi, cessioni e mercato autofinanziato.

Torino - Di fianco c'è spazio anche per i granata: "Izzo-Mandragora, spinta azzurra". Il difensore e il centrocampista sperano di rientrare nel gruppo per l'Europeo: per loro sarà determinante il finale di stagione con il Torino.

Mourinho - "Roma, Mou ti guarda", titola di spalla il quotidiano. Missione impossibile con lo United per i giallorossi, ma cresce l'euforia per l'arrivo nella Capitale dello Special One.

Champions League - Il Chelsea batte il Real Madrid e vola in finale di Champions: "English Champions", si legge a tal proposito poco più in basso. Werner e Mount stendono la squadra di Zidane e consentono ai Blues di raggiungere il City in finale.

Serie B - In taglio basso il quotidiano dedica spazio alla storia di Mancosu: "La mia lotta contro il cancro", si legge. Il trequartista del Lecce: "Operato il 26 marzo, ho visto il terrore negli occhi di chi amo". Sempre in taglio basso il quotidiano titola: "Razzismo: 10 giornate di squalifica a Marconi!". L'attaccante del Pisa punito per aver detto a Obi: "La rivolta degli schiavi".