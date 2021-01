Tuttosport in apertura: "Pirlo-Conte, la vera storia"

"Pirlo-Conte, la vera storia" è il titolo d'apertura dell'edizione odierna di Tuttosport. Un rapporto di stima e affetto tra i due ma l'attuale tecnico dell'Inter aveva dei seri dubbi sull'arrivo del regista in bianconero. Quel cambio al veleno nel corso di Inter-Juventus. E domenica i due si sfidano da allenatori nel derby d'Italia, a San Siro.

I rossoneri - "Milan, missione Scudetto": nel taglio alto si parla delle mosse del club rossonero. Mandzukic e Tomori dopo Meitè: Pioli avrà un rinforzo per reparto. Tra le big nessuno come i rossoneri.

Il Toro - "Giampaolo: 'I bonus sono finiti'". Sfida importante, decisiva, per il Torino che oggi alle 18 scende in campo per affrontare lo Spezia. Salvezza in ballo, tecnico in bilico: "Chi ha paura cambi mestiere".

Il derby - C'è spazio anche per il derby della Capitale vinto con pieno merito dalla Lazio sulla Roma. "Luis Alberto e Immobile, che Lazio!" Travolta la Roma 3-0: lo spagnolo (doppietta) e l'azzurro devastanti. Fonseca, 4° posto a rischio.

Il ritorno - Torna in Serie A l'ex giallorosso Kevin Strootman, che ha firmato per il Genoa. "La promessa di Strootman: Genoa, ci salviamo in anticipo" dice l'olandese.