Tuttosport: "Inter, Joya sfiorata. Dybala torna contro la squadra che lo aveva quasi acquistato"

vedi letture

"Inter, Joya sfiorata. Dybala torna contro la squadra che lo aveva quasi acquistato", si legge stamane su Tuttosport. Estate 2019, Dybala allo United e Lukaku alla Juventus. A far saltare tutto fu Dybala e il suo rappresentante Jorge Antun che, giunto a Manchester per valutare l’offerta, non la ritenne adeguata e disse no. E Beppe Marotta iniziò a tessere la tela per un affare clamoroso. Vorrebbe portare Dybala all’Inter. Dybala è combattuto. Per avere i soldi di Dybala, l’Inter deve però incassare i soldi di Mauro Icardi o, al limite di Lautaro Martinez. Scambio clamoroso: Dybala all’Inter e Icardi alla Juventus. Ma non c’è tantissimo tempo e lo scambio spaventa un po’ tutti, perché per uno dei club potrebbe diventare uno spaventoso boomerang.

E così prende corpo un’altra storia, quella che ci ha portato fino alla sfida di questa sera, quella nella quale - ironia della sorte - Paulo Dybala potrebbe fare il suo

atteso ritorno in panchina, primo passo verso il recupero totale, che potrebbe avvenire fra la trasferta di Napoli e quella di Oporto. Così Dybala torna proprio con l’Inter, squadra alla quale undici mesi fa (era l’8 marzo 2020, prima partita a porte chiuse allo Stadium), aveva segnato un gol meraviglioso.