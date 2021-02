Tuttosport: "Inter-Juve oltre la Coppa. Una sfida che può scuotere il campionato"

vedi letture

"Inter-Juve oltre la Coppa. Una sfida che può scuotere il campionato", titola stamane Tuttosport. Dopo gli schiaffi del 17 gennaio, quando la Juventus ha subito la più brutta sconfitta degli ultimi tempi, hanno innescato la striscia positiva più lunga e, soprattutto, convincente dell’era Pirlo. Ma quello che è successo quella notte a San Siro, quando il tecnico juventino è uscito più furioso che mai, ordinando rabbia e pensieri, è che la Juventus ha imparato la dura lezione agonistica: non si può mollare mai, non si può sbagliare approccio, è assolutamente necessario l’aiuto reciproco per il funzionamento delle idee di gioco dell’allenatore.

A questo punto la sfida di Coppa Italia arriva come un altro bivio della stagione della Juventus e contemporaneamente dell’Inter: ha una valenza psicologica importante proprio per il cammino delle due squadre. La Juventus, qualora vincesse questa sera, aggiungerebbe entusiasmo e convinzione alla sua corsa. Se la Juventus vedesse interrotta la sequenza vincente ne avrebbe un contraccolpo negativo, soprattutto perché la battuta d’arresto arriverebbe ancora una volta contro l’Inter. E poi Pirlo vuole la finale. Non che Conte la snobbi, ma pare molto più concentrato sul bersaglio grosso dello scudetto. Pirlo non sottovaluta

nessun trofeo in questa strana stagione nella quale non ha certezze, ma se le deve costruire.