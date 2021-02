Tuttosport: "Inter, Suning al bivio. Zhang vuole restare al timone ma il padre punta alla cessione"

Tuttosport in edicola questa mattina dedica uno spazio ai nerazzurri con il titolo seguente: "Inter, Suning al bivio. Zhang vuole restare al timone ma il padre punta alla cessione". La valutazione di Zhang Jindong si attesta intorno al miliardo di euro, mentre BC Partners ha messo sul piatto 800 milioni con Steven Zhang che non vorrebbe cedere il pacchetto di maggioranza e sta facendo corsa contro il tempo per trovare alternative che sono due: un partner di minoranza che subentri a LionRock Capital o la ricerca di un prestito da 200 milioni per arrivare a fine stagione. Dopo 10 anni lo scudetto è importante e si respira entusiasmo che mancava da tempo, merito anche di Marotta e Antonello. Suning vuole davvero spezzare la catena?