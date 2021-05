Tuttosport: "Inzaghi-Lotito finisce a piatti rotti. L'Inter è già pronta a presentarlo"

vedi letture

Sarà Simone Inzaghi a raccogliere l'eredità di Antonio Conte all'Inter. Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, il nuovo tecnico rappresenta il giusto mix per fare comunque contenti i tifosi nerazzurri, perché capace di generare empatia nel gruppo e soprattutto perché, tatticamente, predica il 3-5-2. Mercoledì notte Lotito era convinto di aver blindato il suo allenatore, ma l'assalto dell'Inter dopo il rifiuto di Allegri ha fatto vacillare Inzaghi. È finita a "piatti rotti", visto il pesante risentimento del patron biancoceleste per quello che ha vissuto come un voltafaccia del tutto inatteso. L'annuncio è atteso per oggi, la presentazione potrebbe avvenire già nel weekend. Con lui - chiosa il quotidiano - l'Inter risparmierà parecchio sull'ingaggio dell'allenatore: circa otto milioni.