Tuttosport: "Italia, l'approccio è giusto. Contava vincere e ci è riuscita"

vedi letture

Tuttosport in edicola quest'oggi analizza il 2-0 della Nazionale contro l'Irlanda del Nord. "Italia, l'approccio è giusto. Contava vincere e ci è riuscita" scrive il quotidiano. L'Italia non ha tradito le attese. La Nazionale di Mancini non ha sbagliato l'approccio e ha portato a casa la partita, vincendo 2-0. La manovra non è stata particolarmente brillante ma gli azzurri non stavano insieme da novembre e pesavano anche le assenze, su tutte quella di Jorginho. Nota di merito per Mancini e Berardi: la posizione assegnata al classe '94 del Sassuolo (ta 2020 e 2021 capocannoniere azzurro con 4 gol) si è rivelata come il grimaldello tattico perfetto per scardinare la difesa avversaria, con Domenico che ha fatto ammattire nel primo tempo il malcapitato Dallas.