Tuttosport: "L'Europa ai piedi di Conte. L'Inter ha la media punti migliore di tutti"

Tuttosport scrive di uno scudetto che l'Inter sta avvicinando con passo spedito, mantenendo una media punti elevatissima: la squadra nerazzurra ha un ritmo in A che nessuno, nei cinque principali campionati europei, riesce a tenere. L'Inter in trenta giornate ha collezionato ben 74 punti, la media per incontro è di 2,47, senza eguali. Il City ha ottenuto lo stesso bottino, ma in 32 partite, dunque una in più e quindi con una media più bassa a gara, 2,31. Il Bayern ha conquistato 65 punti in 28 sfida, media di 2,32; l'Atletico 2,23, mentre il Lille, in Francia, 2,16. L'Inter inoltre è finita ko solamente due volte: nessuno in Europa ha fatto meglio.