Tuttosport: "La Juve vota Pirlo anche per il prossimo anno ma aumentano le voci sull'addio"

"La Juve vota Pirlo anche per il prossimo anno ma aumentano le voci sull'addio", si legge stamane su Tuttosport. In diversi hanno colto note di addio nelle ultime dichiarazioni di mister Pirlo, quando ha menzionato lo scontento della società. Società che però già domenica sera ha mostrato pieno appoggio al tecnico, con i dirigenti che lo hanno incoraggiato e spinto a pensare alle prossime cinque partite, che dividono l'inferno dal paradiso. Molti in squadra non sono sicuri del proprio futuro in bianconero e anche questo incide. Ma chi sarà il tecnico della Juventus in futuro? I dirigenti ribadiscono il nome di Pirlo, ma i dubbi continuano ad aumentare.