Tuttosport: "Le milanesi devono temere questa Juve per lo Scudetto, ma i bonus sono finiti"

È una Supercoppa che può segnare la svolta decisiva nella stagione della Juventus, quella sollevata ieri da Giorgio Chiellini a Reggio Emilia. "La reazione all'inquietante sconfitta con l'Inter - scrive oggi Tuttosport - arriva con una sterzata netta e micidiale sul piano dell'approccio alla gara, con segnali molto incoraggianti sotto il profilo tattico e agonistico, con la resurrezione di Cristiano Ronaldo, che appone, anzi impone il suo sigillo sulla Coppa". Secondo il quotidiano, giocando come ieri la squadra di Pirlo "ha pieno diritto di ritenersi in corsa per lo scudetto e le milanesi devono temerla". I bonus, però, sono esauriti: non c'è più margine d'errore, d'ora in avanti.