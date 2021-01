Tuttosport: "Ma è Milan-Juventus? Senza pubblico in un anno da incubo"

"Ma è Milan-Juventus? Senza pubblico in un anno da incubo". Questo il titolo che utilizza nell'edizione odierna Tuttosport sulla super sfida. La più classica sfida del calcio italiano nel più classico degli stadi italiani, ma senza traccia di pubblico che impone di aggrapparsi al tabellone luminoso. Con la gente l'eccitazione e l'elettricità salirebbero e scorrerebbero più forte, ma niente di tutto questo succede ed i pullman non hanno bisogno delle sirene, non fendono la folla. E' passato meno di un anno dall'inizio dell'incubo, ma la nota positiva è che se tutto va bene manca molto meno per la fine.