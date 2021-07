Tuttosport: "Maguire e Stones hanno sigillato la difesa inglese. Kane e Sterling, garanzie"

Tuttosport mette a confronto le rispettive difese delle finaliste dell'Europeo. L'Inghilterra ha cambiato faccia durante l'Europeo, in particolar modo in difesa. Per esempio, nella sfida degli ottavi Southgate ha sorpreso virando dallo schieramento a 4 a quello a 3. Il confronto tra Italia e Inghilterra nel reparto difensivo si gioca sul filo dell'equilibrio: gli azzurri fanno pesare l'esperienza maturata negli anni, mentre quella inglese ha subito un solo gol e neanche su azione, a conferma che Maguire e Stones offrono garanzie. Come del resto davanti lo sono Kane e Sterling. La bilancia pende dalla parte dell'Inghilterra in attacco dove giganteggia Kane che continua a inseguire il titolo di capocannoniere.