Tuttosport: "Milan, avanti con il 4-2-3-1 per adesso. Ma Pioli studia cambiamenti"

vedi letture

Nei primi mesi di campionato il Milan ha saputo superare ogni tipo di difficoltà, cavalcando l'euforia dell'ambiente. Adesso, secondo Tuttosport, il destino ha presentato il conto: già da qualche settimana i rossoneri tradivano qualche scricchiolio, a testimonianza di come le cose stessero prendendo una piega diversa rispetto al passato. Gli appuntamenti con Stella Rossa e Roma non ammettono errori, e per questo motivo Pioli continuerà a percorrere la strada conosciuta: quella del 4-2-3-1, modulo che ha consentito alla squadra di guardare a lungo tutti dall'alto verso il basso. Ma il tecnico rossonero ha in mente delle novità, da adottare a stretto giro di posta. L'allenatore si è già affidato in passato al 4-3-3 e al 4-4-2: con questi due sistemi la difesa rimarrebbe la stessa, ma cambierebbe l'impostazione della manovra offensiva. C'è poi una terza via, molto più drastica sotto il profilo tattico, che conduce alla difesa a tre: per il materiale umano a disposizione, Pioli potrebbe optare per un 3-4-1-2 più che per il classico 3-5-2, con Tomori al fianco di Romagnoli e Kjaer.