Tuttosport: "Raiola apre il mercato. Inter e Juve pronte a sfidarsi per Kean"

vedi letture

Come riporta Tuttosport, il blitz torinese di Raiola assume significati non da poco e apre simbolicamente la sessione di mercato 2021-22. Moise Kean, attaccante dell'Everton ma in prestito al PSG, risponde infatti pienamente all'identikit dell'innesto che cerca la Juventus, ecco perché i bianconeri insistono e mettono in contro anche un esborso di rilievo: il Cies ha stimato il valore dell'azzurro in 90 milioni di euro, ma in realtà potrebbero bastarne 50. Tuttavia lui può contemplare anche l'Inter, in un derby d'Italia interessante: se Kean tornerà in Premier e sarà quindi sul mercato, attenzione alla carta Vecino, uno giocatore probabilmente in uscita da Milano e sempre piaciuto ad Ancelotti.