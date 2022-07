Tuttosport: "Renato Sanches prende tempo, il Milan valuta Douglas Luiz"

vedi letture

"Renato Sanches prende tempo, il Milan valuta Douglas Luiz" scrive Tuttosport oggi in edicola. Il centrocampista portoghese è uno dei principali obiettivi del Milan. Il giocatore - scrive il quotidiano - spinge per andare al Paris Saint Germain ma il club francese non vuole svenarsi. Il Milan ha offerto 15 milioni, il giocatore prende tempo e per questo motivo che Maldini e Massara guardano a Douglas Luiz dell’Aston Villa come nome alternativo.