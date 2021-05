Tuttosport: "Se Ronaldo chiedesse la cessione la Juve non si opporrebbe. Ma servono 25 milioni"

vedi letture

In caso di mancata qualificazione alla prossima Champions, Cristiano Ronaldo cercherebbe molto probabilmente di lasciare la Juventus. Il suo agente Jorge Mendes - spiega Tuttosport - sta sondando il mercato dal giorno dell'eliminazione contro il Porto, ma non avrebbe in mano offerte particolarmente interessanti. Tra le possibili candidate c'è ovviamente il Manchester United, con l'ipotesi romantica dello Sporting sullo sfondo: da un lato il portoghese dovrebbe compiere uno sforzo, abbassandosi notevolmente l'ingaggio, ma dall'altro potrebbe concordare con i biancoverdi di tenere una parte dei proventi dal merchandising. La Juve, dal canto suo, non si opporrebbe ad una richiesta di cessione da parte di CR7: i bianconeri vorrebbero però incassare 25 milioni per azzerare l'ammortamento dell'ex Real.