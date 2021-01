Tuttosport: "Stipendi, Inter a lavoro per rispettare le scadenze. Giocatori disponibili a una dilazione"

vedi letture

"Stipendi, Inter a lavoro per rispettare le scadenze. Giocatori disponibili a una dilazione" scrive Tuttosport. Il club nerazzurro, dopo aver saldato le spettanze relative ai mesi di luglio e agosto, ha promesso ai calciatori che cercherà di pagare anche le mensilità di novembre e dicembre entro il 16 febbraio, ultimo giorno utile secondo i controlli FIGC. Verrà trovato un eventuale accordo per spalmare gli ingaggi arretrati solo nel caso in cui il club non dovesse rispettare la scadenza fissata. I giocatori sarebbero disponibili a una dilazione.