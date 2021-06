Tuttosport su Morata: resta alla Juventus. L'attaccante: "Ho già parlato con il ds bianconero"

Morata resterà alla Juventus. A rivelarlo è Tuttosport che spiega come l'Atletico Madrid, proprietario del cartellino, non farà i salti mortali per riportarlo in Spagna, mentre i bianconeri, con Allegri in primis, sarebbero ben contenti di tenerlo a Torino. Infine, il giocatore pensa di vivere nel posto più bello del mondo e nella città più accogliente per la sua splendida famiglia. L'ex Real ha dichiarato dal ritiro della Spagna di aver già parlato con il ds della Vecchia Signora, ma di non poter rivelare niente fino all'ufficialità, augurandosi che la squadra possa vivere una stagione migliore il prossimo anno. La cifra del prestito rinnovato è di 10 milioni con gli spagnoli che nel 2022 ne chiederanno altri 35.