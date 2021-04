Ibra e la polemica del ristorante. CorSport: "Non diverte più. Rischia di diventare il nuovo Gascoigne"

"Non diverte più. Rischia di diventare il nuovo Gascoigne", titola il Corriere dello Sport su Zlatan Ibrahimovic. Sorridevamo perché pensavamo danzasse sul filo dell'ironia, come si conviene alle persone intelligenti, ma ora non fa più ridere. Da qualche tempo fa sorgere più di un dubbio sulla sua sensibilità. Non ha nulla di divertente farsi aprire un ristorante in piena pandemia, in spregio alle regole che da oltre un anno stanno angosciando gli italiani. Ibra ha iniziato a fare notizia più per altro che per i suoi gol. Rischia di diventare una versione contemporanea di Gascoigne, meno etilica ma ugualmente insopportabile. Deve capire quanto sia ancora solida l'architrave che sostiene il personaggio: se il fuoriclasse non è più tale, il resto non fa più ridere. E per il Milan la media punti, con lui o senza di lui, non cambia.