Ibrahimovic a Sanremo. Corriere della Sera: "Milan, il tema caldo sono gli allenamenti"

vedi letture

Si avvicina l'appuntamento di Ibrahimovic sul palco di Sanremo ed il tema caldo in casa rossonera, sottolinea il Corriere della Sera, restano gli allenamenti. Col passare degli anni Ibra è diventato un formidabile showman, conosce le regole dopo le vittorie e dopo le sconfitte, e a quelle si adegua. Per Sanremo l'accordo è stato siglato in estate, prima del rinnovo con il Milan: 50mila euro a serata, 250mila in tutto. La questione ora non è semplice: se già prima del derby nessuno a Milanello faceva i salti di gioia per le ospitate extra di un dipendente pagato 7 milioni l'anno, ora ancora meno. Ma allo stesso tempo tutti sanno che nessuno conosce il proprio corpo bene quanto Zlatan.