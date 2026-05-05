Il Cagliari vede la salvezza. L'Unione Sarda: "Pisacane, cronache di un capitano coraggioso"

"Pisacane, cronache di un capitano coraggioso" scrive L'Unione Sarda. Pisacane, capitano coraggioso. L'allenatore rossoblù, all'esordio in panchina in Serie A, sta riportando la nave in porto. Con 37 punti, ha già fatto meglio di Ranieri e Nicola con tre gare ancora da disputare e con la salvezza che ormai è una formalità.

Il vantaggio sulla terzultima resta di 9 punti: nel posticipo la Lazio ha vinto (2-1) sul campo della Cremonese. Al Cagliari basterà un punto nelle prossime tre partite per festeggiare la permanenza in Serie A. Sabato alle 15 la sfida alla Unipol Domus con l'Udinese può dare il via alla festa.