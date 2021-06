Il Corriere della Sera su Donnarumma: "Tutti lo vogliono, ma (per ora) nessuno lo prende"

Ancora il futuro di Donnarumma a tenere banco. Il Corriere della Sera analizza un po' la situazione in edicola questa mattina. Il classe '99 è sereno. assicura chi gli sta vicino, ma le possibilità che si presenti da disoccupato momentaneo all'Europeo aumentano. Proprio quello che tutti speravamo non accadesse. La Juventus punta a risparmiare qualcosa rispetto ai 10 milioni che era disposta ad offrire due settimane fa perché Allegri stima Szczesny e svenarsi per un portiere ha poco senso. Le altre due opzioni sono iL Barcellona, che cerca però qualcuno che sappia giocar bene con i piedi, ed il PSG che però ha da poco rinnovato fino al 2024 Navas. Insomma, l'asta non è ancora partita.