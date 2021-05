Il QS: "I tagli di Zhang animano l'Inter. Se Conte se ne va si porta dietro tutti i dirigenti"

"I tagli di Zhang animano l'Inter. Se Conte se ne va si porta dietro tutti i dirigenti", scrive oggi il QS. Ieri Zhang ha chiesto la rinuncia a due mensilità e in caso di risposta affermativa Suning avrebbe due mensilità arretrate da pagare anzichè quattro, ma l'aria che tira non va verso il sì della squadra. Ad oggi lo scenario più probabile per l'abbassamento dei costi del 20% a cui mira la società passi dalla ridiscussione di alcuni contratti: magari spalmandoli, oppure prolungandoli per avere un ammortamento maggiore. Non verranno rinnovati i contratti di Kolarov e Young, forse di Ranocchia. E non è certa la permanenza di D'Ambrosio. Poi alcuni giocatori sacrificabili come Sanchez e Vidal (13.5 milioni di ingaggio annuo in due) e forse Eriksen (7.5 milioni). Ma sarà difficile trovare acquirenti se non per i big, e Conte difficilmente deciderà di restare se la squadra perderà i suoi pilastri. E senza Conte se ne andrebbero anche Marotta, Ausilio e Baccin.