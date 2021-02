Il QS: "L'Atalanta è tornata bella. Napoli, la panchina di Gattuso scricchiola"

L'Atalanta batte il Napoli al Gewiss (3-1) ed è la seconda finalista di Coppa Italia: "Meriti della Dea in questa vittoria - si legge oggi sul QS -, ma occorre fare una 'tara' dei demeriti difensivi del Napoli: senza Koulibaly e Manolas la difesa a tre ha ballato fin dalla prima azione, subendo la superiorità fisica degli attaccanti nerazzurri, rischiando di incassare anche il terzo gol in un primo tempo tutto di marca bergamasca". Ora la panchina di Gattuso scricchiola, e il calendario metterà di fronte a stretto giro di posta la Juventus e di nuovo l'Atalanta. In mezzo l'incrocio europeo con il Granada, in un trittico che sarà decisivo per il destino di Ringhio. I nomi caldi per la sostituzione, come Mazzarri e Sarri, "sono più di sussurri", assicura il quotidiano. Può sorridere, di contro, l'Atalanta: nelle ultime diciotto partite i ragazzi di Gasperini hanno incassato una sola sconfitta.