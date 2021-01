Il QS: "Pirlo, l'allenatore più criticato d'Italia che domani potrebbe alzare il primo trofeo"

"Pirlo, l'allenatore più criticato d'Italia che domani potrebbe alzare il primo trofeo", titola stamane il QS. I bianconeri domani hanno la possibilità di alzare il primo trofeo stagionale, la Supercoppa, da usare a mo' di ombrello per ripararsi dal temporale di critiche abbattutosi dopo la disfatta contro l'Inter. Il bello del calcio sta anche nei suoi paradossi e così mentre Chiellini parla apertamente di fine ciclo e le vedove di Allegri tornano a farsi vedere in piazze social, il tecnico, al momento, più criticato d'Italia ha tra poche ore la possibilità di zittire tutti alzando al cielo il suo primo titolo di una carriera iniziata appena cinque mesi fa. Un trofeo è il rimedio migliore per un cacciatore di gloria come Ronaldo, anche lui alla ricerca della migliore condizione.