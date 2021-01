Il Milan raddoppia. La Gazzetta dello Sport: "Due giocatori per ruolo per Pioli"

Milan inarrestabile sul mercato: i rossoneri hanno in pugno Tomori e si preparano a sferrare l'attacco decisivo per Junior Firpo. "La campagna di rafforzamento milanista prosegue senza soste - scrive oggi La Gazzetta dello Sport -. Dopo gli ingaggi di Soualiho Meité e Mario Mandzukic, ecco l'assalto ai due giovani difensori di Chelsea e Barcellona". La strategia è cambiata in corsa, a suon di vittorie: per puntare allo Scudetto e competere in Europa League e Coppa Italia occorrono ricambi. Non sorprende dunque che la società d via Aldo Rossi sia la protagonista assoluta di questo mercato: "E dire che i rossoneri non hanno nulla da riparare - prosegue la rosea -, ma evidentemente vanno al raddoppio: nel senso letterale del termine". L'intenzione è quella di garantire ricambi di qualità in tutti i reparti: Mandzukic è l'alternativa a Ibra, Meité può dare il cambio a Kessié e Tonali, e dall'uscita di Conti scaturisce l'innamoramento per Firpo, visto che dalla scorsa estate manca anche un sostituto di Theo Hernandez.