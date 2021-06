Il Milan va avanti. La Gazzetta dello Sport: "Kessie da blindare, poi Ziyech e Ceballos"

Il Milan ha un obiettivo ben chiaro in vista della prossima Champions League: presentarsi rinforzato in ogni reparto. Per questo Maldini e Massara sono pronti ad impegnarsi su due fronti: lavorare al dopo Calhanoglu e blindare Franck Kessie. In cima alla lista dei desideri rossoneri - scrive oggi La Gazzetta dello Sport - c'è Hakim Ziyech, che piace per caratteristiche ed esperienza internazionale. L'ostacolo in questo caso è economico, perché sebbene il marocchino sia ai margini del progetto di Tuchel, il Chelsea intende evitare ad ogni costo una minusvalenza dopo i 40 milioni investiti per lui appena un anno fa. La soluzione più adatta, dunque, sembra essere il prestito con diritto di riscatto. Resta caldo l'asse con Madrid: il Diavolo stringe per il ritorno di Brahim Diaz e ripensa a Ceballos, altro gioiellino in esubero delle Merengues. Per il rinnovo di Kessie, invece, non c'è ancora l'accordo: l'ivoriano chiede più di 5 milioni, i rossoneri ne offrono 4. Una distanza significativa, ma colmabile.