Infinito Ibra. Gazzetta dello Sport: "Oggi 600 presenze e caccia ai 500 gol"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport dedica spazio a Ibra: "Oggi 600 presenze e caccia ai 500 gol". Lo svedese oggi raggiungerà le 600 presenze nei campionati giocati in carriera. Poi, impegnato su tutti i fronti come il suo Milan in corsa per tutto, si dedicherà al gol: siamo a 498 in tutte le competizioni con i club (in 821 match) e quota 500 dista appena una doppietta. Ovvero il suo vizio di stagione: Zlatan ne ha firmate 5 in 8 partite di questa A, Gollini è avvisato. Contro l’Atalanta peraltro lo svedese pareggerà da rossonero le 88 presenze in campionato da interista (coppe incluse, l’Ibra milanista batte già il “cugino nerazzurro” 118 a 117).