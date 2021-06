Inizia l'Europeo. Tuttosport: "Solo stasera capiremo l'importanza di poterlo ospitare"

vedi letture

Tuttosport dedica spazio all'inizio dell'Europeo: "Solo stasera capiremo l'importanza di poterlo ospitare", scrive il quotidiano. Solo stasera, guardando la cerimonia di inaugurazione che avrà anche un grande valore simbolico, capiremo l'importanza di non aver fatto una figuraccia, non ospitando questo Europeo. La festa poi dovranno completarla gli Azzurri, scendendo in campo e vincendo le gare, a iniziare da quella con la Turchia, ma intanto un grande plauso va a chi ci ha creduto, a chi ha reso tutto questo possibile, come ad esempio Valentina Vezzali, sottosegretario allo sport: a lei andrebbe una medaglia, da condividere con chi nella FIGC, nel Governo, a Sport&Salute, ha reso possibile l'organizzazione dell'Italia.