Insigne-Napoli, troppi silenzi. Il Mattino: "Rinnovo? Tutto tace. La Premier chiama"

L'edizione odierna de Il Mattino analizza la situazione poco rosea in casa Napoli, fronte Lorenzo Insigne. Il fantasista azzurro è in scadenza nel 2022 e il club partenopeo non ha ancora avanzato nessuna offerta per il rinnovo. Il '10' azzurro in conferenza ha dribblato le domande inerenti al proprio futuro, dicendosi concentrato per l'Europeo. Ma l'entourage attende De Laurentiis e lo stesso Insigne vorrebbe chiarire il proprio futuro prima dell'inizio della prossima stagione: in tal senso potrà essere decisivo il ritiro a Dimaro-Folgarida. Intanto Chelsea, Tottenham e Arsenal sono alla finestra.