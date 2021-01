Inter a Marassi con Lukaku in panchina, La Gazzetta dello Sport: "La prova del 9"

L'Inter mette nel mirino la nona vittoria consecutiva (e il sorpasso sul Milan). A Marassi, però, bisognerà gestire al meglio l'uomo più importante: "Romelu Lukaku c'è ma non c'è - si legge su La Gazzetta dello Sport -. Va in panchina, perché gli esami hanno escluso lesioni muscolari alla coscia destra, pronto a dare una mano se dovesse servire a partita in corso". L'attaccante, ieri a colloquio con Conte, ha dato la disponibilità a esserci, ma in casa nerazzurra non c'è la minima voglia di rischiare.