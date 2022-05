Inter, adesso Lukaku ha il piano per tornare. Gazzetta: “Prestito e firma entro giugno”

Romelu Lukaku non brama altro che tornare all'Inter. Sta facendo e farà il possibile, e molto presto il belga parlerà nuovamente con la dirigenza Blues: starà a lui convincere il Chelsea a farlo partire in prestito. La dirigenza nerazzurra infatti, non ha minimamente intenzione di creare fastidi agli inglesi. Il piano del belga, scrive La Gazzetta dello Sport prevederebbe la chiusura dell'affare in prestito entro giugno: acquistandolo prima del 30 giugno, la Beneamata usufruirebbe delle agevolazioni del decreto crescita. Così Marotta, al posto di sborsare 14 milioni per il suo ingaggio (già ridotto rispetto a quello attuale), ne spendere 'solo' 10. Ballano quattro milioni che potrebbero fare tutta la differenza del mondo.