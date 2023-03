Inter, buone notizie dall'infermeria. CorSera: "Per il recupero di Skriniar c’è più fiducia"

L'Inter potrebbe recuperare un elemento cardine della sua difesa, in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Porto. Si tratta di Milan Skriniar, già promesso al Psg e afflitto da una lombosciatalgia fastidiosa. Come riporta il Corriere della Sera, cresce la fiducia per il suo rientro. La speranza per Inzaghi è di poterlo schierare dal primo minuto oppure, se le sue condizioni non dovessero essere così ottimali, di averlo in panchina. In ogni caso, sarà una scelta dell'ultim'ora.