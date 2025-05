Per la Fiorentina senza coppe europee sarà molto più difficile trattenere Moise Kean

Negli ultimi cinque giorni la Fiorentina ha messo in scena l'epilogo peggiore per la sua stagione. Se da un lato il 2-2 col Betis Siviglia ha pregiudicato la qualificazione alla terza finale consecutiva di Conference League, dall'altro il mancato passaggio del turno - unito alla sconfitta col Venezia - ha quasi escluso del tutto la possibilità che la squadra gigliata disputi le coppe europee anche il prossimo anno.

Già, perché oggi la Fiorentina a differenza delle prime otto squadre in classifica è praticamente fuori dai giochi anche in virtù della sua prematura eliminazione dalla Coppa Italia. A 180 minuti dalla fine la squadra di Raffaele Palladino è nona in classifica, a meno quattro punti da quel sesto posto che oggi è quello utile per tornare in Conference.

Sarebbe un passo indietro non da poco, proprio nella stagione in cui la proprietà con i suoi investimenti sul mercato ha provato a farne due avanti. Un dato che non può passare inosservato per giudicare l'operato di Raffaele Palladino anche perché il suo predecessore con una Fiorentina molto meno competitiva la qualificazione alle coppe l'aveva sempre centrata.

E poi ci sono le implicazioni sul mercato. Negative, inevitabilmente. Senza le coppe europee sarà molto più complicato trattenere un centravanti come Moise Kean, calciatore reduce dalla sua migliore annata . La sua assenza ieri ha pesato come un macigno, i suoi gol in questa stagione hanno trascinato la Viola nelle vittorie più esaltanti. La sua clausola da 52 milioni di euro ha già attratto diversi club importanti. Anche Newcastle e Arsenal.

Kean ha sempre dichiarato di trovarsi bene a Firenze, la società l'ha preservato e aiutato anche in settimane particolarmente complicate. Ma è chiaro che la prospettiva di giocare la Premier e la Champions è adesso ancor più allettante perché l'alternativa dopo gli ultimi cinque giorni non prevede più le coppe europee.