Inter, contrattempo in viaggio per Crotone. Corriere della Sera: "Zhang a Milano per la festa"

vedi letture

Il presidente dell'Intere Steven Zhang, per non perdersi la festa scudetto è tornato in Italia. Al gruppo Suning va riconosciuto il merito di aver piantato i germogli giusti per far rifiorire l'Inter, scrive il Corriere della Sera. Dopo lo scudetto si faranno i discorsi e si capità quanto è robusto l'albero nerazzurro. Il presidente non è volato a Crotone e per via della nebbia la squadra è stata costretta ad atterrare a Lamezia. Zhang attende il ritorno per festeggiare e unirsi al giro d'onore finale.