Inter, il domani è qui. Gazzetta dello Sport: "Rinnovi in vista per Lautaro, Bastoni e Barella"

La Gazzetta dello Sport dedica spazio al futuro dell'Inter: "Rinnovi in vista per Lautaro, Bastoni e Barella", scrive il quotidiano. L'Inter ha un futuro e non c’è niente che conti di più. L’obiettivo è far tutto il possibile nell’oggi per avere una squadra di alto livello nel domani, qualunque esso sia, con la programmazione. Nasce dunque l'operazione rinnovi, una medicina contro il pessimismo della ragione. Il talento giovane presente in rosa va blindato prima possibile: Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Lautaro Martinez non sono solo i 20enni rampanti di Conte, ma dovranno diventare i muri portanti della prossima casa nerazzurra. Serviranno tempi migliori per mettere nero su bianco ogni eventuale intesa, ma i passi in avanti delle ultime settime sono già di per sé un tranquillante per i tanti tifosi in ansia. Lautaro è il più avanti della compagnia, Bastoni si è avvicinato alla meta ma manca ancora l'ultimo sì dell'agente mentre con Barella non è ancora stato affrontato il tema, ma respira attorno così tanto entusiasmo da esserne contagiato: Barella, l’uomo-vetrina dell’Inter contiana, è pronto a sedersi presto attorno a un tavolo. Per lui c’è un progetto più grande di un semplice contratto: dovrebbe diventare il “signor Inter“, il simbolo di una idea, con una fascia arrotolata orgogliosamente al braccio.