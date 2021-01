Inter in riserva. Gazzetta dello Sport: "Troppo divario tra titolari e riserve"

"Troppo divario tra titolari e riserve", questo il problema dell'Inter secondo La Gazzetta dello Sport. L’Inter è una e una sola. Hai voglia a cercare le alternative: non è lì che vinci le partite, non è con loro che fai la differenza. Peggio ancora: la qualità si abbassa, troppo alto il divario tra i titolari e chi c’è dietro. Questo ha raccontato la partita dell’Olimpico. Ma questo sta dicendo tutta la stagione. Bastino i seguenti numeri a confermare la tendenza: dagli ingressi dalla panchina, in questa stagione, l’Inter ha avuto solo quattro reti, meno di Atalanta, Juve, Napoli, Milan e Lazio. C’è di più: contando gol e assist, arriviamo a quota 10 giocate decisive con gli uomini entrati a gara in corso. Ma si badi bene: di queste 10 giocate, solo due sono arrivate da reali seconde linee, ovvero D’Ambrosio (gol a Cagliari) e Darmian (assist col Crotone). Nel conto non è infatti corretto contare i titolari che avevano iniziato la gara fuori, per legittimo e indispensabile turnover. Traduzione: la panchina è a impatto zero.

"Eravamo alla terza partita, hanno giocato sempre gli stessi". Eccola, la frase chiave. Nell’Inter ormai giocano sempre gli stessi. L’Inter è una sola, leggibile negli uomini come fosse una formazione degli anni Ottanta, da ripetere quasi a memoria. Fatto salvo il ruolo di mezzala sinistra e parzialmente quello dell’esterno sinistro, gli altri nove non escono più se non per infortuni e squalifiche.