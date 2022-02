Inter, l'ora dei rinnovi. Tuttosport: "Prima i dirigenti, poi Brozovic e gli altri"

La prossima dovrebbe essere la settimana della definizione formale dei rinnovi dell'area sportiva interista: Marotta, Ausilio e Baccin si legheranno al club fino al 2025. Dopodiché - scrive Tuttosport - si penserà a quelli dei calciatori: per Handanovic si prospetta un ruolo alla Buffon con Szczesny negli anni scorsi alla Juve, con Perisic sono ripresi i contatti dopo che l'accordo sembrava essere definitivamente sfumato. Resta grande ottimismo per Brozovic, ma la fumata bianca non è ancora arrivata perché il croato è monitorato da diversi club, Barcellona in primis. Il nuovo contratto è però già delineato: scadenza nel 2026, con un ingaggio da 6 milioni a stagione, che toccherebbe i 7 qualora dovessero scattare tutti i bonus.