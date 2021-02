Inter-Lazio, la moviola de La Gazzetta dello Sport: "C'è il fallo di Hoedt sul penalty"

"C'è il fallo di Hoedt sul penalty", apre così la sua moviola di Inter-Lazio La Gazzetta dello Sport. Una partita non semplice per Fabbri che però si conferma ad alti livelli sbagliando poco (qualche dubbio sul giallo a Lukaku), specialmente nelle decisioni importanti. Rigore per l'inter netto: Hoedt prova a fermare Lautaro in scivolata, prende anche il pallone, ma prima travolge l'attaccante. Giusto il giallo e non il rosso. Regolare la rete del raddoppio, con Lukaku tenuto in gioco dalla difesa biancoceleste: se fosse stato al di là la rete sarebbe stata di annullare, in quanto il tocco di Lazzari non è catalogabile come giocata.