Inter, Nicola Berti a Tuttosport: "Barella sarà capitano e oggi vale già 90 milioni"

"Barella sarà capitano e oggi vale già 90 milioni". Questo il titolo dell'edizione odierna di Tuttosport a pronunciare queste frasi è Nicola Berti. L'ex nerazzurro ha parlato del centrocampista di Antonio Conte elogiandolo: "Per me adesso ne vale il doppio: 90 milioni di euro. Parliamo di un centrocampista insostituibile per la mediana nerazzurra. Si fa il mazzo ed è uno di quei giocatori che ti danno quel qualcosa in più per la tua una squadra. Sarà così per i prossimi 8-9-10 anni. Inoltre è già quel leader silenzioso fondamentale per qualsiasi squadra".