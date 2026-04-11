Inter, si ferma Lautaro Martinez. L'apertura della Gazzetta dello Sport: "Lo scudetto fa crac"
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"Lo scudetto fa crac". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il riferimento ovviamente è all'infortunio di Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter dovrà saltare le prossime tre partite a causa di un risentimento al polpaccio. Per superare il Como, Chivu chiederà ai senatori la spinta giusta per avvicinarsi allo scudetto.
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