Inter tra fuga e cessione. Il QS: "Da Suning a BcPartners, i giorni della svolta"

L'Inter gioca una doppia partita: oggi in campo a Parma per il +6 sul Milan, nel frattempo sull'asse Nanchino-Londra prosegue la trattativa per il futuro del club. "Da Suning a BcPartners, i giorni della svolta" scrive il QS oggi in edicola. L'offerta da 800 milioni del fondo inglese può essere la ciambella di salvataggio per il gruppo cinese, alle prese tra la morsa delle restrizioni del governo cinese e le perdite immobiliari. Da Viale Liberazione assicurano che le competenze verranno liquidate entro mese, la UEFA comunque vigila sui pagamenti degli stipendi e sui pagamenti delle rate dei cartellini dei giocatori, è il caso di Hakimi-Real Madrid (si è parlato anche di un bonus allo United per Lukaku). Situazione sgradevole ma club avvertiti per tempo. "Bisognerà capire se l'organismo europeo sarà d'accordo. A rischio le licenze UEFA che vuol dire niente partecipazioni alle competizioni internazionali".