Inter, Zhang verso la finale: "Rendiamo con le squadre forti. Siamo uniti: ci crediamo"

L'Inter si prepara al grande appuntamento, la finale di Champions League col Manchester City. Nell’avvicinamento al match, La Gazzetta dello Sport ha realizzato una lunga intervista a Steven Zhang, presidente nerazzurro. Ne riportiamo alcuni passaggi: “Rispetto profondamente il City, una squadra magnifica. Ma noi abbiamo la qualità per affrontarli. In questi anni, più è stata alta l’asticella del nostro avversario e meglio ci siamo comportati. L’Inter rende con le squadre forti, è contro quelle meno competitive che ogni tanto abbiamo perso punti. […] Ho pensato tantissime volte nella mia testa come sarebbe stato vincere una Champions.

Ma anche solo sognare di vincerla sembrava impossibile... Ora che siamo in finale però tutti noi nel club abbiamo una incredibile voglia di provarci. E siamo uniti. Come ha detto Inzaghi: non abbiamo paura, c’è solo grande eccitazione nell’attesa di giocare questa partita. Noi ci crediamo”.