Italia, avanti con Mancini. Corriere dello Sport: "In arrivo il rinnovo del CT fino al 2026"

vedi letture

"In arrivo il rinnovo del CT fino al 2026", scrive il Corriere dello Sport. Proprio oggi, o al massimo domani, Roberto Mancini metterà la sua firma sul rinnovo di contratto che lo legherà alla Federcalcio fino al 2026. L'impegno tricolore si disimpegnerà dunque su un arco di 8 anni, dal 2018 in cui prese l'incarico, fino appunto al 2026. Attraverso due Europei e due Mondiali. Era dai tempi di Vicini che l'Italia non si teneva stretta un commissario tecnico così a lungo, e se Mancini dovesse arrivare in fondo al suo mandato, sarebbe dietro solo a Pozzo e Bearzot. Il suo sì all'azzurro era stato parametrato ai tetti federali di un tempo, circa due milioni di euro. Ora la nuova intesa lo porterà a guadagnare quasi il doppio, con valori più in linea ai valori di mercato.