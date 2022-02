Juric ridisegna il Toro. La Stampa: "Praet lungo stop: il tecnico potrebbe lanciare Ricci"

Il Torino perde Dennis Praet per almeno due mesi per colpa di una frattura del quinto metatarso del piede destro. Juric è costretto a ridisegnare i suoi rimettendo tutto in discussione: le assenze di Lukic e Mandragora per squalifica hanno un peso specifico non secondario. Soprattutto nel mezzo c'è da inventare qualcosa in vista della sfida con il Venezia: Pobega è il punto fisso, Ricci può essere la scommessa con Linetty avanzato nelle vesti di spalla di Pjaca o Brekalo. A scriverlo è La Stampa.