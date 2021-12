Juve, Cuadrado e Dybala ancora in stallo. Gazzetta: “Stravagante, ma rinnoveranno”

vedi letture

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Juan Cuadrado salvo sorprese inizierà il nuovo anno senza aver messo la preziosa firma su un rinnovo che lo legherà alla sua Juve praticamente a vita. Il colombiano rinnoverà, ma il club non ha fretta, come dimostra anche la vicenda Dybala, altro precario di lusso del cui rinnovo si discute ormai da tempo immemorabile. L’accordo per il rinnovo fino al 2026 si farà, nessuno ha dubbi, però resta stravagante che dopo mesi e mesi di trattative si debba aspettare ancora. Intanto Raiola ha gettato ombre sul futuro di de Ligt: a giugno scatterà la clausola che permetterà al difensore di lasciare la Juve per 150 milioni di euro. Un’enormità in epoca di Covid, ma se ci fosse qualcuno pronto a pagarla metterebbe i bianconeri con le spalle al muro.