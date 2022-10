Juve, il rientro di Chiesa è imminente. Tuttosport: "Qualche chance già per il Lecce"

vedi letture

Il countdown è agli sgoccioli, il rientro di Federico Chiesa si avvicina. L'edizione odierna di Tuttosport riferisce di un blitz di Allegri e Cherubini avvenuto ieri a Vinovo per assistere all'allenamento dell'ex Fiorentina con i ragazzi della Next Gen. In casa Juve, alla luce della severità dell'infortunio dal quale è reduce, ha sempre prevalso grande cautela, ma ormai siamo agli sgoccioli: se non sarà sabato a Lecce, con ogni probabilità il classe '97 ritroverà il campo per qualche minuto contro il Paris Saint-Germain, o al più tardi nel derby d'Italia contro l'Inter. Quel che è certo è che, almeno inizialmente, Federico verrà centellinato: Allegri punta ad averlo a pieno regime soltanto nel nuovo anno, dopo la sosta per il Mondiale.