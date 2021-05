Juve, patto per il rilancio. La Gazzetta dello Sport: "Il gruppo si è riunito per motivarsi"

Nello stadio in cui Allegri visse due dei suoi momenti peggiore con Milan e Juventus, Pirlo si giocherà le residue speranze di accesso alla Champions League. La Gazzetta dello Sport racconta come ormai tutto sembra essersi sfilacciato nel club e i rapporti siano tesi, ma la stagione va salvata con la qualificazione in Champions e la vittoria della Coppa Italia. I bianconeri si sono ritrovati per compattarsi e motivarsi a raggiungere il traguardo. I calciatori considerano gli allenamenti blandi e senza intensità, non gradiscono le sue dichiarazioni e si sono spesso sentiti abbandonati, ma ora serve un moto d'orgoglio.