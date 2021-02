Juve-Roma, la moviola de La Gazzetta dello Sport: "Rabiot-Villar, contatto dubbio (no Var)"

Per Daniele Orsato, arbitro a dir poco esperto, Juventus-Roma non è stata di certo la partita più complicata da dirigere in carriera. Ma un episodio dubbio c'è stato, come sottolinea nella sua moviola La Gazzetta dello Sport: "Al 15’ Rabiot, nell’area difesa da Szczesny, porta via il pallone a Villar che resta a terra. Le proteste timide sono smorzate dai cenni ampi e certi dell’arbitro che indica come sia stata colpita la palla. Ma i replay sembrano rilevare un contatto tra il piede sinistro dello juventino e il destro del giallorosso. Non è caso da Var, l’arbitro è pienamente in controllo dell’azione, ma il dubbio c’è e sull’1-0 resta rilevante".